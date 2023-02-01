WFO CORPUS CHRISTI Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, February 1, 2023 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THE HARDIN COUNTY SHERIFFS OFFICE IS SEARCHING FOR AALIYAH LANGFORD, WHITE, FEMALE, 1 YEAR OLD, HEIGHT 3 FEET EVEN, WEIGHT 40 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES AND AIDEN LANGFORD, WHITE, MALE, 4 MONTHS OLD, HEIGHT 2 FEET 6 INCHES, WEIGHT 25 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, LAST SEEN WEARING UNKNOWN CLOTHING. POLICE ARE LOOKING FOR TIFFANY WEAVER, 31 YEARS OLD, WHITE, FEMALE, HEIGHT 5 FEET 7 INCHES, WEIGHT 135 POUNDS, BLONDE HAIR, HAZEL EYES AND AARON LANGFORD, 29 YEARS OLD, WHITE, MALE, HEIGHT 6 FEET 02 INCHES, WEIGHT 169 POUNDS, RED HAIR, GREEN EYES, LAST SEEN WEARING UNKNOWN CLOTHING, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECTS ARE DRIVING A WHITE, 2005, CHRYSLER, VAN BEARING TX LICENSE PLATE NUMBER B P 9 V 6 0 3. THE SUSPECTS WERE LAST SEEN IN SILSBEE, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE HARDIN COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 4 0 9 2 4 6 5 1 0 1. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS HARDIN COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 4 0 9 2 4 6 5 2 7 3. The following message is transmitted at the request of the Texas Department of Public Safety. _____ Copyright 2023 AccuWeather