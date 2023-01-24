TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, January 24, 2023 _____ TORNADO WATCH TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 27 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 543 PM CST TUE JAN 24 2023 TORNADO WATCH 27 REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CST FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE HARDIN JASPER JEFFERSON NEWTON ORANGE THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 27 TO EXPIRE AT 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 5 PARISHES IN SOUTHWEST LOUISIANA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 5 COUNTIES IN SOUTHEAST TEXAS HARDIN JASPER JEFFERSON NEWTON ORANGE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, BLEAKWOOD, BRIDGE CITY, BUNA, BUNDICK LAKE, BURKEVILLE, CALL, DE RIDDER, FARRSVILLE, FIELDS, GIST, HACKBERRY, HATHAWAY, HOLLY SPRINGS, JAMESTOWN, JASPER, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KINDER, KIRBYVILLE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LUMBERTON, MAGNOLIA SPRINGS, MT. UNION, NEWTON, OAKDALE, ORANGE, ORETTA, ROANOKE, SABINE PASS, SEA RIM STATE PARK, SILSBEE, SULPHUR, TOPSY, VIDOR, WELSH, AND WIERGATE. _____ Copyright 2023 AccuWeather