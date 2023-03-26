TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, March 26, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;51;SSE;3;45% Abilene Dyess;Clear;49;Calm;0;47% Alice;Mostly clear;58;S;3;55% Alpine;Clear;47;SW;4;30% Amarillo;Clear;47;NW;8;20% Angleton;Clear;55;Calm;0;86% Arlington;Clear;55;W;1;51% Austin;Clear;62;Calm;0;56% Austin Bergstrom;Clear;49;Calm;0;86% Bay;Clear;57;Calm;0;77% Beaumont;Fog;64;SE;2;91% Beeville;Clear;58;ENE;3;58% Borger;Mostly cloudy;42;NE;10;41% Bowie;Clear;46;WNW;1;75% Breckenridge;Clear;53;ENE;3;40% Brenham;Clear;54;ESE;1;75% Bridgeport;Clear;44;Calm;0;68% Brownsville;Mostly cloudy;71;ENE;3;96% Brownwood;Clear;45;NW;0;73% Burnet;Clear;53;N;2;53% Canadian;Mostly cloudy;38;ENE;4;54% Castroville;Clear;53;ENE;1;56% Childress;Clear;54;E;10;15% Cleburne;Mostly cloudy;51;SW;1;64% College Station;Clear;61;NE;1;52% Comanche;Clear;53;SSW;7;41% Conroe;Clear;58;NNW;1;76% Corpus Christi;Mostly clear;69;ESE;7;67% Corsicana;Clear;53;ESE;2;73% Cotulla;Clear;70;SE;10;26% Dalhart;Cloudy;42;Calm;0;24% Dallas Love;Mostly clear;55;Calm;0;54% Dallas Redbird;Clear;55;SSW;5;46% Dallas\/Ft Worth;Clear;59;SSW;5;43% Decatur;Clear;61;SSE;6;23% Del Rio;Clear;65;E;7;27% Del Rio Laughlin AFB;Clear;59;E;5;40% Denton;Clear;54;NW;1;67% Dryden;Mostly clear;56;NNE;2;28% Dumas;Cloudy;37;NNE;10;45% Edinburg;Mostly cloudy;68;ESE;2;70% El Paso;Mostly clear;53;NNW;3;26% Ellington;Clear;64;ESE;1;70% Falfurrias;Mostly clear;62;NNE;1;48% Fort Hood;Clear;61;NNE;1;29% Fort Worth;Clear;56;WSW;1;58% Fort Worth Alliance;Clear;58;Calm;0;40% Fort Worth Nas;Clear;52;SW;1;62% Fort Worth Spinks;Clear;47;Calm;0;79% Fredericksburg;Clear;54;E;2;48% Gainesville;Clear;47;S;1;72% Galveston;Clear;68;SSE;5;89% Gatesville;Clear;50;W;1;54% Georgetown;Mostly clear;52;E;1;70% Giddings;Clear;59;E;2;70% Gilmer;Clear;52;NW;1;80% Graham;Clear;47;NE;2;58% Granbury;Clear;49;ESE;1;70% Grand Prairie;Clear;55;W;1;59% Greenville;Clear;46;SSW;1;87% Guadalupe Pass;Mostly clear;47;Calm;4;22% Hamilton;Clear;45;S;1;52% Harlingen;Mostly cloudy;68;ESE;6;89% Hearne;Clear;50;NNE;1;79% Hebbronville;Partly cloudy;70;SE;4;33% Henderson;Clear;53;NW;1;70% Hereford;Clear;43;NW;4;21% Hillsboro;Clear;59;ESE;3;35% Hondo;Clear;57;NE;5;47% Houston;Clear;65;NNW;1;61% Houston (Hobby Airport);Clear;69;W;3;44% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;73;W;6;26% Houston \/ Southwest Airport;Clear;59;Calm;0;73% Houston Clover;Clear;60;E;1;80% Houston Hooks;Clear;58;Calm;0;74% Houston Hull;Clear;61;Calm;0;69% Houston Intercontinental;Clear;63;Calm;0;59% Huntsville;Clear;59;Calm;0;66% Ingleside;Clear;66;SE;7;78% Jacksonville;Clear;53;WNW;1;85% Jasper;Clear;57;WNW;2;97% Junction;Clear;50;WNW;5;34% Kellyusa Airport;Clear;57;ESE;13;54% Kerrville;Clear;56;ESE;1;45% Killeen;Clear;61;NNE;1;29% Killeen\/Ft Hood;Clear;54;Calm;0;52% Kingsville Nas;Mostly cloudy;65;S;2;41% La Grange;Clear;54;ESE;2;76% Lago Vista;Clear;55;ESE;1;58% Lancaster;Clear;51;NW;1;65% Laredo;Clear;70;ESE;9;32% Llano;Partly cloudy;54;ENE;3;51% Longview;Clear;53;NW;1;68% Lubbock;Clear;49;NNW;4;18% Lufkin;Mostly clear;55;Calm;0;74% Mcallen;Mostly cloudy;68;SE;7;65% Mcgregor;Clear;54;SW;5;50% Mckinney;Clear;49;Calm;0;77% Mesquite;Clear;55;NNW;1;57% Midland;Clear;55;S;8;20% Midland Airpark;Clear;55;S;8;20% Midlothian;Clear;49;Calm;0;62% Mineola;Clear;50;NNE;2;73% Mineral Wells;Clear;53;Calm;0;46% Mount Pleasant;Clear;50;ENE;1;87% Nacogdoches;Clear;52;NNE;1;85% New Braunfels;Clear;56;ENE;2;54% Odessa;Clear;55;S;4;25% Orange;Fog;65;SSE;2;99% Palacios;Mostly clear;64;E;2;85% Palestine;Mostly clear;49;N;1;89% Pampa;Mostly cloudy;41;NE;10;48% Pampa \/ Mesa Vista;Cloudy;41;NE;9;45% Paris;Clear;52;ESE;2;80% Pecos;Clear;58;NW;3;17% Perryton;Cloudy;37;NE;2;55% Plainview;Clear;42;WNW;4;20% Pleasanton;Clear;60;NNE;1;47% Port Aransas;Clear;69;E;5;85% Port Isabel;Cloudy;71;ENE;4;96% Port Lavaca;Mostly clear;65;ESE;2;86% Randolph AFB;Clear;60;E;5;48% Robstown;Clear;64;ESE;6;47% Rockport;Clear;71;ESE;5;82% Rocksprings;Clear;58;SE;6;26% San Angelo;Clear;50;S;8;49% San Antonio;Clear;60;ENE;2;47% San Antonio Stinson;Clear;61;SE;3;49% San Marcos;Clear;53;ENE;2;65% Seminole;Mostly clear;48;WNW;4;29% Sherman-Denison;Clear;51;SE;3;57% Snyder;Mostly clear;52;E;4;19% Sonora;Clear;47;ESE;3;45% Stephenville;Clear;52;Calm;0;54% Sulphur Springs;Clear;51;N;1;80% Sweetwater;Clear;51;S;5;28% Temple;Clear;54;Calm;0;58% Terrell;Clear;52;Calm;0;76% Tyler;Clear;55;W;1;68% Uvalde;Clear;59;ESE;2;41% Vernon;Clear;49;NE;9;54% Victoria;Mostly clear;59;E;2;81% Waco;Clear;44;Calm;0;88% Weslaco;Cloudy;69;SE;6;73% Wharton;Clear;64;NNE;1;79% Wichita Falls;Clear;51;NNE;6;55% Wink;Mostly clear;51;SE;5;18% Zapata;Partly cloudy;69;ESE;4;30% _____ Copyright 2023 AccuWeather