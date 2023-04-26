CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, April 26, 2023 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;42;Calm;0;57% Arcata;Clear;49;SSE;3;93% Auburn;Clear;62;E;6;41% Avalon;Mostly cloudy;54;SSW;3;88% Bakersfield;Clear;63;ESE;3;42% Beale AFB;Clear;62;ESE;8;54% Big Bear City;Mostly clear;34;Calm;0;44% Bishop;Mostly clear;52;WNW;5;35% Blue Canyon;Clear;52;N;7;28% Blythe;Clear;76;NE;9;11% Burbank;Clear;56;S;3;88% Camarillo;Cloudy;56;Calm;0;86% Camp Pendleton;Cloudy;61;Calm;0;80% Campo;Mostly clear;55;NW;2;81% Carlsbad;Cloudy;61;W;3;86% Chico;Clear;63;NW;6;39% China Lake;Mostly cloudy;63;SW;4;31% Chino;Clear;57;NNW;2;87% Concord;Clear;62;Calm;0;59% Corona;Clear;56;N;2;90% Crescent City;Clear;52;SSE;8;86% Daggett-Barstow;Clear;68;Calm;0;10% Edwards AFB;Partly cloudy;61;SW;7;47% El Centro;Clear;77;ESE;3;35% Eureka;Clear;49;E;3;93% Fairfield;Clear;56;W;5;69% Fresno;Clear;71;W;3;37% Fullerton;Clear;61;Calm;0;77% Hanford;Clear;64;NNW;4;41% Hawthorne;Clear;62;W;6;69% Hayward;Clear;54;NNE;2;79% Imperial;Clear;77;ESE;3;35% Imperial Beach;Cloudy;59;WSW;5;80% Lancaster;Mostly clear;61;SW;4;51% Lemoore Nas;Clear;61;WNW;10;40% Lincoln;Clear;55;ESE;7;71% Livermore;Clear;55;WSW;2;58% Lompoc;Mostly cloudy;49;Calm;3;99% Long Beach;Clear;59;NW;7;80% Los Alamitos;Clear;59;NW;7;80% Los Angeles;Clear;60;W;3;74% Los Angeles Downtown;Clear;60;W;3;74% Madera;Clear;65;NW;4;47% Mammoth;Clear;41;N;4;51% Marysville;Clear;61;ENE;4;56% Mather AFB;Clear;57;ESE;6;71% Merced;Clear;63;Calm;0;49% Merced (airport);Clear;63;Calm;0;49% Miramar Mcas;Cloudy;58;SW;3;90% Modesto;Clear;69;NNE;3;40% Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;71% Mojave;Clear;61;SW;6;41% Montague;Clear;51;N;5;54% Monterey Rabr;Clear;53;Calm;0;73% Mount Shasta;Clear;45;Calm;0;53% Napa County;Clear;56;S;5;80% Needles;Clear;72;WNW;9;12% North Island;Cloudy;60;SSW;6;83% Oakland;Clear;52;WSW;3;92% Oceanside;Cloudy;61;W;3;86% Ontario;Clear;57;NNW;2;87% Oroville;Clear;68;NNE;4;32% Oxnard;Cloudy;53;W;6;100% Palm Springs;Clear;75;WNW;8;39% Palmdale;Clear;60;ESE;5;72% Paso Robles;Clear;58;WNW;7;55% Point Mugu;Cloudy;52;WNW;5;92% Porterville;Clear;65;ESE;3;53% Ramona;Mostly cloudy;58;NW;2;94% Redding;Clear;63;NNW;6;39% Riverside;Clear;55;WSW;2;88% Riverside March;Clear;55;NW;2;94% Sacramento;Clear;62;S;2;62% Sacramento International;Clear;62;SSW;3;62% Salinas;Clear;56;W;3;71% San Bernardino;Clear;57;W;3;76% San Carlos;Clear;54;NW;2;66% San Diego;Cloudy;61;W;3;80% San Diego Brown;Cloudy;59;N;5;87% San Diego Montgomery;Cloudy;60;N;3;80% San Francisco;Clear;50;WSW;3;91% San Jose;Clear;59;W;3;61% San Luis Obispo;Showers;50;NNW;3;92% San Nicolas Island;Fog;50;NW;8;100% Sandberg;Clear;59;NW;16;26% Santa Ana;Clear;59;NW;1;89% Santa Barbara;Clear;50;ENE;3;98% Santa Maria;Showers;49;Calm;0;100% Santa Monica;Clear;57;SSW;5;86% Santa Rosa;Clear;51;S;5;82% Santa Ynez;Fog;48;Calm;0;100% Santee;Cloudy;61;Calm;0;77% South Lake Tahoe;Clear;35;NNW;2;67% Stockton;Clear;61;WNW;5;46% Thermal;Clear;78;NNW;7;29% Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;80% Twentynine Palms;Clear;70;SSW;6;14% Ukiah;Mostly clear;60;Calm;0;53% Vacaville;Clear;59;SSW;3;59% Van Nuys;Clear;57;NW;2;84% Vandenberg AFB;Fog;47;NW;3;100% Victorville;Clear;50;WSW;10;43% Visalia;Clear;68;N;3;46% Watsonville;Clear;47;NE;1;99% _____ Copyright 2023 AccuWeather