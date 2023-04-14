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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, April 13, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;33;ENE;6;39%

Arcata;Clear;42;NNE;3;93%

Auburn;Mostly clear;45;ESE;2;60%

Avalon;Partly cloudy;47;SW;3;91%

Bakersfield;Clear;55;NE;3;53%

Beale AFB;Mostly clear;51;ESE;7;58%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;93%

Bishop;Partly cloudy;48;WNW;6;28%

Blue Canyon;Clear;35;Calm;0;56%

Blythe;Clear;62;SSW;7;41%

Burbank;Cloudy;52;SSE;2;92%

Camarillo;Cloudy;54;WSW;3;80%

Camp Pendleton;Cloudy;54;S;6;77%

Campo;Mostly cloudy;42;SW;5;83%

Carlsbad;Cloudy;54;SSW;6;81%

Chico;Clear;50;ENE;3;43%

China Lake;Clear;54;SW;7;39%

Chino;Cloudy;49;WSW;4;92%

Concord;Clear;52;SSW;13;63%

Corona;Cloudy;52;SW;3;85%

Crescent City;Mostly cloudy;45;Calm;0;75%

Daggett-Barstow;Clear;54;W;24;58%

Edwards AFB;Clear;49;WSW;22;62%

El Centro;Clear;58;W;22;43%

Eureka;Clear;46;NNE;4;84%

Fairfield;Mostly clear;50;SW;6;74%

Fresno;Clear;59;Calm;0;37%

Fullerton;Cloudy;58;SSE;7;69%

Hanford;Clear;50;NW;3;57%

Hawthorne;Cloudy;57;Calm;0;82%

Hayward;Mostly clear;47;SW;4;82%

Imperial;Clear;58;W;22;43%

Imperial Beach;Cloudy;54;SSW;4;88%

Lancaster;Clear;46;WSW;9;60%

Lemoore Nas;Clear;45;WNW;6;62%

Lincoln;Mostly clear;50;SSE;7;57%

Livermore;Mostly clear;45;SW;4;81%

Lompoc;Partly cloudy;47;S;4;88%

Long Beach;Cloudy;56;SSE;3;74%

Los Alamitos;Cloudy;56;SSE;3;74%

Los Angeles;Cloudy;55;SSE;2;89%

Los Angeles Downtown;Cloudy;55;SSE;2;89%

Madera;Clear;51;NW;3;61%

Mammoth;Clear;37;NNW;5;44%

Marysville;Mostly clear;41;ESE;2;61%

Mather AFB;Mostly clear;54;SW;9;57%

Merced;Clear;50;WSW;3;63%

Merced (airport);Clear;50;WSW;3;63%

Miramar Mcas;Cloudy;51;SSE;3;82%

Modesto;Clear;52;NW;7;52%

Moffett Nas;Clear;50;W;6;57%

Mojave;Clear;48;SW;17;46%

Montague;Clear;37;N;9;48%

Monterey Rabr;Cloudy;48;SW;5;76%

Mount Shasta;Mostly clear;40;N;3;33%

Napa County;Clear;50;SSW;8;71%

Needles;Clear;72;S;15;23%

North Island;Cloudy;54;SSW;5;82%

Oakland;Clear;52;WSW;4;76%

Oceanside;Cloudy;54;SSW;6;81%

Ontario;Cloudy;49;WSW;4;92%

Oroville;Mostly clear;50;E;3;51%

Oxnard;Cloudy;55;S;3;79%

Palm Springs;Partly cloudy;63;NW;23;41%

Palmdale;Clear;49;WSW;17;70%

Paso Robles;Clear;49;WNW;14;58%

Point Mugu;Mostly cloudy;53;SSE;5;89%

Porterville;Clear;56;E;2;60%

Ramona;Cloudy;47;SSW;3;90%

Redding;Clear;53;Calm;0;42%

Riverside;Cloudy;52;SW;4;81%

Riverside March;Mostly cloudy;48;S;4;92%

Sacramento;Mostly clear;54;SSW;4;55%

Sacramento International;Clear;51;SSW;4;65%

Salinas;Clear;50;WSW;10;71%

San Bernardino;Cloudy;50;E;6;83%

San Carlos;Clear;46;W;5;77%

San Diego;Cloudy;55;S;3;79%

San Diego Brown;Cloudy;52;SSW;6;74%

San Diego Montgomery;Cloudy;52;Calm;0;74%

San Francisco;Clear;48;WSW;6;75%

San Jose;Mostly clear;52;N;8;56%

San Luis Obispo;Clear;49;NW;9;83%

San Nicolas Island;Clear;49;NW;10;86%

Sandberg;Clear;41;NW;14;39%

Santa Ana;Cloudy;54;SSE;3;88%

Santa Barbara;Clear;53;NNE;2;62%

Santa Maria;Clear;47;W;9;92%

Santa Monica;Cloudy;54;Calm;0;82%

Santa Rosa;Partly cloudy;53;NNW;6;41%

Santa Ynez;Clear;45;SW;5;93%

Santee;Cloudy;54;Calm;0;66%

South Lake Tahoe;Mostly clear;30;WNW;2;74%

Stockton;Clear;52;WSW;5;64%

Thermal;Clear;61;NNW;25;47%

Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Mostly clear;58;WNW;5;48%

Ukiah;Clear;48;N;6;60%

Vacaville;Clear;55;SW;9;56%

Van Nuys;Cloudy;52;SSE;2;92%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;46;NNW;7;100%

Victorville;Mostly clear;45;S;5;81%

Visalia;Clear;55;NW;3;46%

Watsonville;Mostly clear;46;N;3;89%

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Copyright 2023 AccuWeather

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