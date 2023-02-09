CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, February 8, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;29;E;3;72% Arcata;Mostly clear;42;E;2;97% Auburn;Clear;46;NNE;2;82% Avalon;Clear;60;NNW;3;21% Bakersfield;Clear;47;ENE;2;84% Beale AFB;Clear;44;Calm;0;82% Big Bear City;Clear;27;Calm;0;68% Bishop;Clear;38;W;6;43% Blue Canyon;Clear;46;ENE;3;29% Blythe;Clear;54;S;2;34% Burbank;Clear;53;NNE;2;51% Camarillo;Clear;50;Calm;0;63% Camp Pendleton;Clear;56;NE;3;43% Campo;Clear;37;ENE;4;62% Carlsbad;Clear;45;NE;6;70% Chico;Clear;46;Calm;0;75% China Lake;Partly cloudy;42;W;4;46% Chino;Clear;53;NNE;3;49% Concord;Clear;47;Calm;0;79% Corona;Clear;54;ENE;3;51% Crescent City;Clear;42;Calm;0;91% Daggett-Barstow;Mostly clear;49;WNW;6;34% Edwards AFB;Partly cloudy;42;SW;7;60% El Centro;Clear;52;WSW;6;40% Eureka;Mostly clear;41;Calm;0;86% Fairfield;Clear;45;NNW;1;87% Fresno;Clear;49;Calm;0;83% Fullerton;Mostly clear;55;Calm;0;54% Hanford;Clear;40;NE;1;89% Hawthorne;Partly cloudy;58;Calm;0;69% Hayward;Clear;46;NNE;2;79% Imperial;Clear;52;WSW;6;40% Imperial Beach;Partly cloudy;46;N;3;79% Lancaster;Mostly clear;40;ESE;4;55% Lemoore Nas;Clear;45;WSW;6;79% Lincoln;Clear;39;ENE;6;100% Livermore;Clear;43;NE;2;81% Lompoc;Clear;48;E;4;82% Long Beach;Partly cloudy;57;N;3;63% Los Alamitos;Partly cloudy;57;N;3;63% Los Angeles;Clear;55;NNE;2;68% Los Angeles Downtown;Clear;55;NNE;2;68% Madera;Clear;47;ENE;2;97% Mammoth;Clear;40;SE;3;47% Marysville;Clear;43;NNE;2;90% Mather AFB;Clear;41;Calm;0;93% Merced;Clear;48;Calm;0;86% Merced (airport);Clear;48;Calm;0;86% Miramar Mcas;Clear;44;ENE;8;76% Modesto;Clear;46;Calm;0;88% Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;81% Mojave;Mostly clear;46;Calm;0;33% Montague;Clear;32;Calm;0;69% Monterey Rabr;Clear;48;E;6;76% Mount Shasta;Mostly clear;31;Calm;0;78% Napa County;Clear;46;Calm;0;79% Needles;Clear;56;SW;5;29% North Island;Clear;55;NW;3;52% Oakland;Clear;52;N;2;89% Oceanside;Clear;45;NE;6;70% Ontario;Clear;53;NNE;3;49% Oroville;Clear;46;NNE;2;79% Oxnard;Clear;52;Calm;0;63% Palm Springs;Clear;56;NW;7;40% Palmdale;Mostly clear;44;SSW;8;50% Paso Robles;Clear;47;ESE;5;79% Point Mugu;Clear;50;N;10;74% Porterville;Clear;53;E;2;76% Ramona;Clear;46;NE;2;68% Redding;Mostly clear;47;Calm;0;68% Riverside;Clear;50;NE;2;60% Riverside March;Clear;50;NE;3;54% Sacramento;Clear;45;N;1;86% Sacramento International;Clear;45;N;1;88% Salinas;Clear;48;Calm;0;89% San Bernardino;Clear;49;E;3;46% San Carlos;Clear;46;N;2;82% San Diego;Clear;55;NNE;2;48% San Diego Brown;Clear;46;Calm;0;62% San Diego Montgomery;Clear;53;Calm;0;54% San Francisco;Clear;51;N;2;69% San Jose;Clear;51;Calm;0;65% San Luis Obispo;Clear;54;S;5;44% San Nicolas Island;Clear;62;NW;10;30% Sandberg;Clear;50;NNW;14;21% Santa Ana;Clear;52;ENE;2;73% Santa Barbara;Clear;44;NNE;2;78% Santa Maria;Clear;55;NNW;7;50% Santa Monica;Clear;52;Calm;0;80% Santa Rosa;Clear;45;Calm;0;85% Santa Ynez;Clear;45;NE;5;81% Santee;Clear;46;WNW;5;65% South Lake Tahoe;Clear;25;ENE;2;82% Stockton;Clear;49;W;1;89% Thermal;Clear;45;N;5;57% Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;100% Twentynine Palms;Clear;47;WNW;4;32% Ukiah;Clear;43;Calm;0;82% Vacaville;Clear;46;Calm;0;82% Van Nuys;Clear;60;N;3;37% Vandenberg AFB;Clear;52;Calm;0;61% Victorville;Clear;43;SSW;5;38% Visalia;Clear;45;NNE;3;100% Watsonville;Clear;45;NNE;2;88% _____ Copyright 2023 AccuWeather