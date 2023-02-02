CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, February 2, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;27;Calm;0;71% Arcata;Clear;40;SE;3;94% Auburn;Clear;40;ENE;2;76% Avalon;Clear;55;WSW;4;9% Bakersfield;Clear;42;E;3;85% Beale AFB;Mostly cloudy;39;Calm;0;83% Big Bear City;Clear;18;Calm;0;67% Bishop;Partly cloudy;31;W;4;55% Blue Canyon;Clear;40;SE;3;42% Blythe;Clear;47;NNE;4;31% Burbank;Clear;47;NNE;2;53% Camarillo;Clear;43;Calm;0;79% Camp Pendleton;Clear;49;ENE;3;57% Campo;Clear;30;ENE;4;71% Carlsbad;Clear;39;Calm;0;88% Chico;Clear;41;Calm;0;70% China Lake;Mostly clear;36;WSW;3;50% Chino;Clear;44;NNE;3;51% Concord;Clear;41;SE;3;82% Corona;Mostly clear;46;NE;2;48% Crescent City;Clear;39;ESE;4;93% Daggett-Barstow;Mostly clear;37;WNW;5;44% Edwards AFB;Partly cloudy;34;Calm;0;57% El Centro;Clear;44;W;8;62% Eureka;Clear;40;SE;3;90% Fairfield;Clear;37;NE;2;81% Fresno;Mostly clear;44;ESE;3;73% Fullerton;Partly cloudy;50;NE;6;46% Hanford;Clear;40;ESE;3;86% Hawthorne;Partly cloudy;53;Calm;0;60% Hayward;Clear;40;ENE;2;74% Imperial;Clear;44;W;8;62% Imperial Beach;Mostly clear;46;NNE;6;79% Lancaster;Partly cloudy;33;N;4;60% Lemoore Nas;Partly cloudy;40;SSE;3;82% Lincoln;Mostly clear;34;ENE;6;100% Livermore;Clear;38;ENE;2;85% Lompoc;Clear;44;SSW;2;83% Long Beach;Partly cloudy;50;Calm;0;60% Los Alamitos;Partly cloudy;50;Calm;0;60% Los Angeles;Clear;50;NNE;2;56% Los Angeles Downtown;Clear;50;NNE;2;56% Madera;Clear;42;E;3;76% Mammoth;Clear;37;SSE;7;57% Marysville;Mostly cloudy;39;NNE;2;91% Mather AFB;Clear;39;ENE;5;86% Merced;Mostly clear;42;Calm;0;82% Merced (airport);Mostly clear;42;Calm;0;82% Miramar Mcas;Clear;43;ENE;8;79% Modesto;Clear;38;Calm;0;92% Moffett Nas;Clear;41;Calm;0;75% Mojave;Mostly clear;37;NW;6;44% Montague;Clear;25;NNE;8;68% Monterey Rabr;Clear;42;ESE;5;85% Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;69% Napa County;Clear;41;NNE;2;70% Needles;Clear;52;NNW;14;23% North Island;Mostly clear;50;NNE;3;82% Oakland;Clear;47;NNE;1;82% Oceanside;Clear;39;Calm;0;88% Ontario;Clear;44;NNE;3;51% Oroville;Clear;40;NNE;2;76% Oxnard;Partly cloudy;48;NNE;5;60% Palm Springs;Clear;51;NNW;10;26% Palmdale;Partly cloudy;36;Calm;0;50% Paso Robles;Clear;41;E;2;75% Point Mugu;Partly cloudy;42;Calm;0;85% Porterville;Clear;50;E;3;69% Ramona;Clear;40;ENE;3;71% Redding;Clear;35;Calm;0;72% Riverside;Clear;45;NE;3;50% Riverside March;Clear;43;NE;3;44% Sacramento;Clear;42;NNE;1;84% Sacramento International;Clear;42;N;2;86% Salinas;Clear;42;SSE;3;88% San Bernardino;Clear;40;Calm;0;50% San Carlos;Clear;39;ESE;2;75% San Diego;Mostly clear;51;ENE;2;66% San Diego Brown;Mostly clear;41;ESE;5;79% San Diego Montgomery;Clear;46;Calm;0;76% San Francisco;Mostly clear;46;NNE;2;70% San Jose;Clear;42;SSE;2;77% San Luis Obispo;Clear;41;Calm;0;85% San Nicolas Island;Clear;55;WNW;8;57% Sandberg;Clear;41;NNE;9;31% Santa Ana;Mostly clear;46;ENE;2;59% Santa Barbara;Clear;42;NNE;2;81% Santa Maria;Clear;40;ESE;3;100% Santa Monica;Clear;48;ENE;5;53% Santa Rosa;Clear;38;W;3;85% Santa Ynez;Clear;39;Calm;0;86% Santee;Clear;41;Calm;0;80% South Lake Tahoe;Mostly clear;23;SSW;1;74% Stockton;Clear;43;SSW;2;86% Thermal;Clear;39;NNE;6;37% Truckee-Tahoe;Mostly clear;16;Calm;0;92% Twentynine Palms;Clear;43;NW;5;26% Ukiah;Clear;44;SSE;3;75% Vacaville;Clear;37;Calm;0;81% Van Nuys;Clear;50;N;3;36% Vandenberg AFB;Clear;45;ESE;13;95% Victorville;Clear;34;SE;6;44% Visalia;Clear;42;E;5;88% Watsonville;Clear;38;ENE;2;81% _____ Copyright 2023 AccuWeather