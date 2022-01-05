WA Forecast for Friday, January 7, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Arlington;Rain;45;41;SSE;8;80%;100%;0 Bellingham;Snow, then rain;42;39;SSE;9;87%;100%;0 Bremerton;Milder with rain;47;42;SSW;10;91%;100%;0 Chehalis;Windy with downpours;51;44;S;20;85%;100%;0 Deer Park;Cold with snow;28;28;SW;6;88%;100%;0 Eastsound;A little rain;42;39;SSE;6;91%;100%;0 Ellensburg;Snow;31;30;ENE;4;85%;99%;0 Ephrata;An icy mix, chilly;29;26;SW;6;85%;99%;0 Everett;Rain;47;41;S;9;80%;100%;0 Fort Lewis;Breezy with rain;49;43;S;15;93%;100%;0 Friday Harbor;A little p.m. rain;42;38;SSE;7;85%;100%;0 Hoquiam;Rain, some heavy;50;44;S;25;95%;100%;0 Kelso-Longview;Windy with downpours;52;45;SSE;19;91%;100%;0 Moses Lake;An icy mix, chilly;31;29;SSW;6;93%;97%;0 Olympia;Downpours, breezy;50;43;S;15;94%;100%;0 Omak;Snow tapering off;28;27;SSE;8;86%;99%;0 Pasco;A bit of ice;37;35;SSE;4;95%;94%;0 Port Angeles;Rain;43;39;SSW;2;92%;100%;0 Pullman;An icy mix;38;36;S;10;89%;99%;0 Puyallup;Rain, breezy, milder;50;44;SSW;15;84%;100%;0 Quillayute;Rain;47;39;S;8;97%;100%;0 Renton;Rain, breezy, milder;48;44;SSW;15;83%;100%;0 Seattle;Milder with rain;48;45;SSW;9;84%;100%;0 Seattle Boeing;Breezy with rain;48;44;S;15;96%;100%;0 Shelton;Rain, heavy at times;47;42;S;8;92%;100%;0 Spokane;Periods of snow;35;33;SSW;3;86%;100%;0 Spokane Fairchild;On-and-off snow;30;30;SW;7;87%;99%;0 Spokane Felts;Periods of snow;35;33;SSW;3;86%;100%;0 Stampede Pass;Snow;35;31;SSE;3;93%;100%;0 Tacoma;Rain, breezy, milder;48;43;SSW;15;87%;100%;0 Tacoma Narrows;Breezy with rain;47;42;S;15;99%;100%;0 Vancouver;Rain, windy, warmer;52;45;SSW;20;79%;100%;0 Walla Walla;A bit of ice;40;39;S;9;87%;98%;0 Wenatchee;Cold with snow;28;27;ENE;2;89%;99%;0 Whidbey Island;Chilly with rain;45;42;S;9;93%;100%;0 Yakima;A.M. icy mix, cloudy;34;33;SSE;4;86%;98%;0 _____ Copyright 2022 AccuWeather