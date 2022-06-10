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TX WFO SHREVEPORT Warnings, Watches, and Advisories

WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Friday, June 10, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 342

NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA

1243 PM CDT FRI JUN 10 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 342 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN LOUISIANA THIS CANCELS 7 PARISHES

IN NORTH CENTRAL LOUISIANA

LINCOLN OUACHITA UNION

IN NORTHWEST LOUISIANA

BOSSIER CADDO CLAIBORNE

WEBSTER

IN TEXAS THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

HARRISON MARION

THIS INCLUDES THE CITIES OF BERNICE, BOSSIER CITY, FARMERVILLE,

HAYNESVILLE, HOMER, JEFFERSON, MARSHALL, MINDEN, MONROE, RUSTON,

SHREVEPORT, AND SPRINGHILL.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 342 REMAINS VALID UNTIL 3 PM CDT THIS

AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES

CALDWELL GRANT JACKSON

LA SALLE WINN

BIENVILLE DE SOTO NATCHITOCHES

RED RIVER SABINE

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

PANOLA SABINE SAN AUGUSTINE

SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, CARTHAGE, CENTER, CLARKS,

COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, GIBSLAND, GRAYSON,

HEMPHILL, JENA, JONESBORO, LOGANSPORT, MANSFIELD, MANY, MARTIN,

MIDWAY, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, PINELAND, PLEASANT HILL,

RINGGOLD, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, WINNFIELD, AND ZWOLLE.

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

PANOLA SABINE SAN AUGUSTINE

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