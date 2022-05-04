WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, May 4, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 178 NATIONAL WEATHER SERVICE SAN ANGELO TX 226 PM CDT WED MAY 4 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 178 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN WEST CENTRAL TEXAS CALLAHAN COKE COLEMAN CONCHO CROCKETT FISHER HASKELL IRION JONES NOLAN RUNNELS SCHLEICHER SHACKELFORD STERLING SUTTON TAYLOR THROCKMORTON TOM GREEN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALBANY, ANSON, ARDEN, BAIRD, BALLINGER, BARNHART, BENOIT, BRONTE, BROOME, CARLSBAD, CLYDE, COLEMAN, CREWS, CROSS PLAINS, DUDLEY, ECHO, EDEN, ELDORADO, EULA, FISK, FUNSTON, GANNON, HAMLIN, HASKELL, HATCHEL, IRBY, LIVE OAK, LOWAKE, MERTZON, OZONA, PUMPHREY, ROBERT LEE, ROWENA, SAN ANGELO, SANCO, SHERWOOD, SILVER, SONORA, STAMFORD, STERLING CITY, STITH, SWEETWATER, TENNYSON, THROCKMORTON, TRICKHAM, TRUBY, TUXEDO, VALERA, VOSS, WALL, WINTERS, AND WOODSON. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTHWEST TEXAS PECOS TERRELL IN WESTERN TEXAS BORDEN GLASSCOCK HOWARD MITCHELL REAGAN SCURRY UPTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BIG LAKE, BIG SPRING, COLORADO CITY, DRYDEN, FORT STOCKTON, GAIL, GARDEN CITY, MCCAMEY, RANKIN, SANDERSON, AND SNYDER. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL TEXAS VAL VERDE THIS INCLUDES THE CITIES OF DEL RIO. _____ Copyright 2022 AccuWeather