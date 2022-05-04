TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, May 4, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 176\/177 NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK 156 PM CDT WED MAY 4 2022 TORNADO WATCH 176 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CANADIAN CLEVELAND GRADY KINGFISHER LINCOLN LOGAN MCCLAIN OKLAHOMA PAYNE POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN NORTHWEST OKLAHOMA BLAINE IN SOUTHEAST OKLAHOMA COAL HUGHES JOHNSTON MARSHALL IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER CLAY WICHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ANADARKO, ARCHER CITY, ARDMORE, BLANCHARD, CHANDLER, CHICKASHA, COALGATE, CONCHO, DAVENPORT, DAVIS, DUNCAN, EL RENO, GEARY, GUTHRIE, HENNESSEY, HENRIETTA, HINTON, HOLDENVILLE, HOLLIDAY, KINGFISHER, KINGSTON, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MADILL, MARIETTA, MEEKER, MOORE, MUSTANG, NEWCASTLE, NORMAN, OKARCHE, OKEENE, OKLAHOMA CITY, PAULS VALLEY, PRAGUE, PURCELL, RINGLING, RYAN, SCOTLAND, SEMINOLE, SHAWNEE, SHEPPARD AFB, STILLWATER, STROUD, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, TISHOMINGO, TUTTLE, WALTERS, WATONGA, WAURIKA, WELLSTON, WETUMKA, WEWOKA, WICHITA FALLS, WYNNEWOOD, AND YUKON. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 177 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES DEWEY GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES BAYLOR FOARD HARDEMAN KNOX WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FREDERICK, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, KNOX CITY, LEEDEY, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SEYMOUR, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, AND WEATHERFORD. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE KENT KING LUBBOCK MOTLEY STONEWALL IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL SWISHER THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, HAPPY, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEMPHIS, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, TULIA, TURKEY, AND WOLFFORTH. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HEMPHILL HUTCHINSON MOORE POTTER RANDALL ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BORGER, BRISCOE, BUFFALO LAKE, BUSHLAND, CANADIAN, CANYON, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, DUMAS, FOUR WAY, GLAZIER, GOODNIGHT, KINGSMILL, LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MASTERSON, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, TWITTY, UMBARGER, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, AND WHITE DEER. ...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM CDT FOR NORTHERN RANDALL AND SOUTHEASTERN POTTER COUNTIES... At 200 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Mescalero Park, or 7 miles north of Canyon, moving northeast at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Hail damage to vehicles is expected. Locations impacted include... Amarillo, Canyon, Lake Tanglewood, Mescalero Park and Timbercreek Canyon. PRECAUTIONARY\/PREPAREDNESS ACTIONS... A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for the Panhandle of Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. _____ Copyright 2022 AccuWeather