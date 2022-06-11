WFO MIDLAND\/ODESSA Warnings, Watches and Advisories for Saturday, June 11, 2022 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY The following message is transmitted at the request of the Texas Department of Public Safety. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK. THE GROVES POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR JAICEON ROBERTSON, BLACK, MALE, 4 YEARS OLD, 3 FOOT 6 INCHES, 70 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A GRAY TIMBERLAND SHIRT, BLACK SHORTS, AND HAS SCARS ON ARMS, STOMACH, AND LEGS. POLICE ARE LOOKING FOR BLAKE ROBERTSON, 34 YEARS OLD, BLACK, MALE, 6 FOOT ZERO INCHES, 222 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES AND SEVERAL TATTOOS ON UPPER BODY, IN CONNECTION WITH HIS ABDUCTION. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN GROVES, TEXAS AT 4:50 PM ON JUNE 4TH, 2022. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE GROVES POLICE DEPARTMENT AT 4 0 9 7 2 2 4 9 6 5. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS GROVES POLICE DEPARTMENT AT 4 0 9 7 2 2 4 9 6 5. THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. _____ Copyright 2022 AccuWeather