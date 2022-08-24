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TX WFO HOUSTON/GALVESTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO HOUSTON/GALVESTON Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, August 24, 2022

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CHILD ABDUCTION EMERGENCY

The following message is transmitted at the request of the Texas

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY .

THE AUSTIN POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR SAILOR TUCKER, WHITE,

FEMALE, 1 YEAR OLD, 2 FEET 6 INCHES, 25 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN

EYES, LAST SEEN WEARING A TEAL SHIRT AND TEAL MERMAID SHORTS.

THE CHILD WAS LAST SEEN IN THE 4 7 0 0 BLOCK OF WHITE ELM CT,

AUSTIN, TX ON AUGUST 23 2022 AT 8 PM.

SUSPECT IS UNKNOWN.

LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR

IMMEDIATE DANGER.

IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE AUSTIN

POLICE DEPARTMENT AT 5 1 2 9 7

4 5 2 5 0.

NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS AUSTIN POLICE DEPARTMENT AT 5 1 2 9 7

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