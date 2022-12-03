WFO DALLAS \/ FT. WORTH Warnings, Watches and Advisories for Saturday, December 3, 2022 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY The following message is transmitted at the request of the Texas Department of Public Safety. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK THE BEXAR COUNTY SHERIFFS OFFICE IS SEARCHING FOR ELAINA DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 11 YEARS OLD, RAYLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 9 YEARS OLD, SAVANNA DAVIDSION, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, MADDILYN DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 4 YEARS OLD, AVANGELINE DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 2 YEARS OLD, AND DECLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 1 YEAR OLD. POLICE ARE LOOKING FOR JACKLYN DAVIDSON, 31 YEARS OLD, WHITE, FEMALE, 5 FEET 6 INCHES, 115 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND JAIME DAVIDSON, 30 YEARS OLD, WHITE, MALE, 6 FEET 2 INCHES, 225 POUNDS, BROWN HAIR, BLUE EYES, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECTS ARE DRIVING A BLACK, 2019, NISSAN N V VAN BEARING TEXAS LICENSE PLATE NUMBER 9 S Y. THE SUSPECT WAS LAST SEEN IN SAN ANTONIO, TEXAS. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE BEXAR COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 2 1 0 3 3 5 6 0 0 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS BEXAR COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 2 1 0 3 3 5 6 0 0 0. THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. WHITE, FEMALE, 11 YEARS OLD, RAYLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 9 YEARS OLD, SAVANNA DAVIDSION, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, MADDILYN FEMALE, 2 YEARS OLD, AND DECLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 1 YEAR OLD. POLICE ARE LOOKING FOR JACKLYN DAVIDSON, 31 YEARS OLD, WHITE, FEMALE, 5 FEET 6 INCHES, 115 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND JAIME DAVIDSON, 30 YEARS OLD, WHITE, MALE, 6 FEET 2 INCHES, 225 POUNDS, BROWN HAIR, BLUE EYES, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECTS ARE DRIVING A BLACK, 2019, NISSAN NV VAN BEARING TEXAS LICENSE PLATE NUMBER 9 S Y. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE BEXAR COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 2 1 0 3 3 5 6 0 0 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS BEXAR COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 2 1 0 3 3 5 6 0 0 0. _____ Copyright 2022 AccuWeather