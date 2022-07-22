Skip to main content
Weather

TX WFO BROWNSVILLE Warnings, Watches, and Advisories

WFO BROWNSVILLE Warnings, Watches and Advisories for Friday, July 22, 2022

_____

CHILD ABDUCTION EMERGENCY

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY.

THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT

NETWORK

THE LAMPASAS COUNTY SHERIFF'S OFFICE IS SEARCHING FOR KRISTEN

ROBERTSON, BLACK FEMALE, 3 YEARS OLD, 3 FEET 0 INCHES, 40 POUNDS,

BLACK HAIR, BROWN EYES. CHRISTOPHER ROBERTSON II, BLACK MALE, 6 YEARS

OLD, 3 FEET 1 INCH, 50 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES. CHRISTINE

ROBERTSON, BLACK FEMALE, 4 YEARS OLD, 3 FEET 5 INCHES, 40 POUNDS,

BLACK HAIR, BROWN EYES.

POLICE ARE LOOKING FOR KRISTINE AMBER WHITEHEAD, 35 YEAR OLD, BLACK

FEMALE, 5 FEET 7 INCHES, 165 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES IN

CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION.

THE SUSPECT IS DRIVING A WHITE, 2007, TOYOTA TUNDRA WITH TEXAS,

LICENSE PLATE NUMBER OF G J Z 8 5 4 4.

THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN KEMPNER, TEXAS.

LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THESE CHILDREN TO BE IN GRAVE OR

IMMEDIATE DANGER.

IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE

LAMPASAS COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 5 1 2 5 5 6 8 2 5 5

NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS 5 1 2 5 5 6 8 2 5 5 AT LAMPASAS COUNTY

SHERIFF'S OFFICE.

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By
More News