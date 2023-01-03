Skip to main content
Weather

TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, January 3, 2023

_____

TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 6

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

629 AM CST TUE JAN 03 2023

TORNADO WATCH 6 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CST FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

PANOLA SHELBY

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 6 FOR

THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS CANCELS 1 COUNTY

IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS

UNION

IN LOUISIANA THIS CANCELS 7 PARISHES

IN NORTHWEST LOUISIANA

BIENVILLE BOSSIER CADDO

CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER

WEBSTER

IN TEXAS THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

PANOLA SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BOSSIER CITY, CARTHAGE,

CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HOMER,

LOGANSPORT, MANSFIELD, MARTIN, MINDEN, RINGGOLD, SHREVEPORT,

SPRINGHILL, AND STONEWALL.

_____

Copyright 2023 AccuWeather

Written By
More News