Skip to main content
Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Saturday, October 1, 2022

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;69;SE;12;40%

Abilene Dyess;Clear;67;Calm;0;37%

Alice;Clear;66;Calm;0;89%

Alpine;Clear;57;W;4;61%

Amarillo;Clear;65;SSE;9;50%

Angleton;Clear;54;Calm;0;96%

Arlington;Partly cloudy;62;E;2;52%

Austin;Clear;65;Calm;0;48%

Austin Bergstrom;Clear;58;Calm;0;75%

Bay;Clear;55;Calm;0;90%

Beaumont;Clear;56;NNE;3;81%

Beeville;Clear;62;NE;3;88%

Borger;Clear;68;SE;13;42%

Bowie;Clear;54;Calm;0;71%

Breckenridge;Clear;69;SE;5;40%

Brenham;Clear;56;NNE;2;67%

Bridgeport;Clear;50;Calm;0;82%

Brownsville;Clear;73;ENE;2;79%

Brownwood;Clear;62;SE;3;45%

Burnet;Clear;64;E;4;43%

Canadian;Clear;62;ENE;5;51%

Castroville;Clear;63;ENE;3;52%

Childress;Clear;66;SSE;8;44%

Cleburne;Clear;54;ENE;3;65%

College Station;Clear;64;NE;2;50%

Comanche;Clear;60;S;5;53%

Conroe;Clear;58;NE;3;73%

Corpus Christi;Clear;71;Calm;0;68%

Corsicana;Clear;56;ESE;3;59%

Cotulla;Clear;72;SE;7;73%

Dalhart;Mostly cloudy;64;SSE;13;42%

Dallas Love;Mostly clear;64;SE;6;44%

Dallas Redbird;Mostly clear;61;SE;5;49%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;62;SE;6;47%

Decatur;Clear;55;ENE;3;65%

Del Rio;Clear;71;ENE;8;54%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;68;E;6;57%

Denton;Clear;62;ENE;1;62%

Dryden;Clear;70;NNE;3;47%

Dumas;Mostly clear;62;SSE;10;49%

Edinburg;Clear;69;NE;1;89%

El Paso;Partly cloudy;73;S;4;32%

Ellington;Clear;61;N;2;80%

Falfurrias;Clear;68;NW;1;88%

Fort Hood;Clear;65;ENE;3;36%

Fort Worth;Mostly clear;65;ENE;1;44%

Fort Worth Alliance;Clear;63;SSW;5;46%

Fort Worth Nas;Clear;61;E;2;54%

Fort Worth Spinks;Clear;52;Calm;0;69%

Fredericksburg;Clear;56;N;1;65%

Gainesville;Clear;54;NNE;1;61%

Galveston;Clear;70;NNE;7;56%

Gatesville;Clear;57;SE;3;53%

Georgetown;Clear;57;N;1;66%

Giddings;Clear;60;NNE;2;66%

Gilmer;Clear;51;N;0;81%

Graham;Clear;64;SE;3;45%

Granbury;Clear;58;ENE;1;60%

Grand Prairie;Partly cloudy;58;NNE;1;70%

Greenville;Clear;50;NNE;1;78%

Guadalupe Pass;Clear;65;NE;6;33%

Hamilton;Clear;62;SE;3;48%

Harlingen;Clear;69;ESE;3;92%

Hearne;Clear;56;NE;2;62%

Hebbronville;Clear;67;ESE;2;90%

Henderson;Clear;49;NNE;1;87%

Hereford;Partly cloudy;67;SSE;9;41%

Hillsboro;Clear;55;E;5;57%

Hondo;Clear;68;ENE;6;48%

Houston;Clear;62;N;2;69%

Houston (Hobby Airport);Clear;64;NNW;5;64%

Houston / Dunn Helistop;Clear;68;N;5;55%

Houston / Southwest Airport;Clear;59;N;2;79%

Houston Clover;Clear;59;Calm;0;80%

Houston Hooks;Mostly clear;54;Calm;0;80%

Houston Hull;Clear;55;ENE;2;86%

Houston Intercontinental;Clear;60;Calm;0;66%

Huntsville;Clear;57;Calm;0;63%

Ingleside;Clear;73;ESE;7;62%

Jacksonville;Clear;53;NNE;1;72%

Jasper;Clear;53;NNE;1;92%

Junction;Clear;68;Calm;0;48%

Kellyusa Airport;Clear;72;E;7;44%

Kerrville;Clear;65;NE;1;54%

Killeen;Clear;65;ENE;3;36%

Killeen/Ft Hood;Clear;61;Calm;0;49%

Kingsville Nas;Clear;67;ESE;3;93%

La Grange;Clear;56;ENE;3;53%

Lago Vista;Clear;62;NNE;2;58%

Lancaster;Clear;55;E;2;66%

Laredo;Clear;74;SE;10;67%

Llano;Mostly cloudy;61;NE;2;63%

Longview;Clear;53;NNE;2;81%

Lubbock;Mostly clear;65;ESE;4;50%

Lufkin;Clear;61;NE;3;62%

Mcallen;Clear;72;ESE;3;78%

Mcgregor;Clear;56;Calm;0;48%

Mckinney;Clear;51;Calm;0;76%

Mesquite;Clear;62;NE;1;55%

Midland;Clear;68;ESE;6;39%

Midland Airpark;Clear;68;ESE;6;39%

Midlothian;Clear;54;Calm;0;71%

Mineola;Clear;51;NNE;1;78%

Mineral Wells;Clear;61;SE;7;49%

Mount Pleasant;Clear;50;N;1;88%

Nacogdoches;Clear;49;N;2;86%

New Braunfels;Clear;64;NNE;1;58%

Odessa;Clear;66;S;5;48%

Orange;Clear;55;NNE;4;86%

Palacios;Clear;60;NW;3;83%

Palestine;Mostly clear;52;NNE;2;67%

Pampa;Mostly clear;62;SSE;11;54%

Pampa / Mesa Vista;Clear;69;SE;14;37%

Paris;Clear;54;NNE;2;65%

Pecos;Clear;67;ESE;4;46%

Perryton;Clear;62;SSE;9;51%

Plainview;Mostly cloudy;63;SSE;7;48%

Pleasanton;Clear;65;NE;2;75%

Port Aransas;Clear;77;E;13;55%

Port Isabel;Clear;79;ENE;5;67%

Port Lavaca;Clear;68;NE;4;72%

Randolph AFB;Clear;66;Calm;0;50%

Robstown;Clear;69;SE;3;72%

Rockport;Clear;74;ESE;10;65%

Rocksprings;Partly cloudy;63;SE;6;63%

San Angelo;Clear;70;SE;5;43%

San Antonio;Clear;65;ENE;2;51%

San Antonio Stinson;Clear;71;E;5;48%

San Marcos;Clear;62;N;2;57%

Seminole;Clear;64;S;5;42%

Sherman-Denison;Clear;64;SSE;8;37%

Snyder;Clear;69;SE;6;40%

Sonora;Clear;64;NNE;1;52%

Stephenville;Clear;64;Calm;0;38%

Sulphur Springs;Clear;51;NNE;1;77%

Sweetwater;Clear;68;SSE;7;38%

Temple;Clear;66;E;10;34%

Terrell;Clear;54;Calm;0;69%

Tyler;Clear;56;NNE;1;72%

Uvalde;Clear;69;ENE;4;54%

Vernon;Clear;62;SE;5;52%

Victoria;Clear;60;ENE;4;90%

Waco;Clear;60;Calm;0;49%

Weslaco;Clear;73;SSE;3;78%

Wharton;Clear;61;NNW;1;84%

Wichita Falls;Clear;60;Calm;0;56%

Wink;Clear;69;SSE;9;41%

Zapata;Clear;74;ESE;4;71%

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By
More News