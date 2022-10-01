TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Saturday, October 1, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;69;SE;12;40% Abilene Dyess;Clear;67;Calm;0;37% Alice;Clear;66;Calm;0;89% Alpine;Clear;57;W;4;61% Amarillo;Clear;65;SSE;9;50% Angleton;Clear;54;Calm;0;96% Arlington;Partly cloudy;62;E;2;52% Austin;Clear;65;Calm;0;48% Austin Bergstrom;Clear;58;Calm;0;75% Bay;Clear;55;Calm;0;90% Beaumont;Clear;56;NNE;3;81% Beeville;Clear;62;NE;3;88% Borger;Clear;68;SE;13;42% Bowie;Clear;54;Calm;0;71% Breckenridge;Clear;69;SE;5;40% Brenham;Clear;56;NNE;2;67% Bridgeport;Clear;50;Calm;0;82% Brownsville;Clear;73;ENE;2;79% Brownwood;Clear;62;SE;3;45% Burnet;Clear;64;E;4;43% Canadian;Clear;62;ENE;5;51% Castroville;Clear;63;ENE;3;52% Childress;Clear;66;SSE;8;44% Cleburne;Clear;54;ENE;3;65% College Station;Clear;64;NE;2;50% Comanche;Clear;60;S;5;53% Conroe;Clear;58;NE;3;73% Corpus Christi;Clear;71;Calm;0;68% Corsicana;Clear;56;ESE;3;59% Cotulla;Clear;72;SE;7;73% Dalhart;Mostly cloudy;64;SSE;13;42% Dallas Love;Mostly clear;64;SE;6;44% Dallas Redbird;Mostly clear;61;SE;5;49% Dallas\/Ft Worth;Mostly clear;62;SE;6;47% Decatur;Clear;55;ENE;3;65% Del Rio;Clear;71;ENE;8;54% Del Rio Laughlin AFB;Clear;68;E;6;57% Denton;Clear;62;ENE;1;62% Dryden;Clear;70;NNE;3;47% Dumas;Mostly clear;62;SSE;10;49% Edinburg;Clear;69;NE;1;89% El Paso;Partly cloudy;73;S;4;32% Ellington;Clear;61;N;2;80% Falfurrias;Clear;68;NW;1;88% Fort Hood;Clear;65;ENE;3;36% Fort Worth;Mostly clear;65;ENE;1;44% Fort Worth Alliance;Clear;63;SSW;5;46% Fort Worth Nas;Clear;61;E;2;54% Fort Worth Spinks;Clear;52;Calm;0;69% Fredericksburg;Clear;56;N;1;65% Gainesville;Clear;54;NNE;1;61% Galveston;Clear;70;NNE;7;56% Gatesville;Clear;57;SE;3;53% Georgetown;Clear;57;N;1;66% Giddings;Clear;60;NNE;2;66% Gilmer;Clear;51;N;0;81% Graham;Clear;64;SE;3;45% Granbury;Clear;58;ENE;1;60% Grand Prairie;Partly cloudy;58;NNE;1;70% Greenville;Clear;50;NNE;1;78% Guadalupe Pass;Clear;65;NE;6;33% Hamilton;Clear;62;SE;3;48% Harlingen;Clear;69;ESE;3;92% Hearne;Clear;56;NE;2;62% Hebbronville;Clear;67;ESE;2;90% Henderson;Clear;49;NNE;1;87% Hereford;Partly cloudy;67;SSE;9;41% Hillsboro;Clear;55;E;5;57% Hondo;Clear;68;ENE;6;48% Houston;Clear;62;N;2;69% Houston (Hobby Airport);Clear;64;NNW;5;64% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;68;N;5;55% Houston \/ Southwest Airport;Clear;59;N;2;79% Houston Clover;Clear;59;Calm;0;80% Houston Hooks;Mostly clear;54;Calm;0;80% Houston Hull;Clear;55;ENE;2;86% Houston Intercontinental;Clear;60;Calm;0;66% Huntsville;Clear;57;Calm;0;63% Ingleside;Clear;73;ESE;7;62% Jacksonville;Clear;53;NNE;1;72% Jasper;Clear;53;NNE;1;92% Junction;Clear;68;Calm;0;48% Kellyusa Airport;Clear;72;E;7;44% Kerrville;Clear;65;NE;1;54% Killeen;Clear;65;ENE;3;36% Killeen\/Ft Hood;Clear;61;Calm;0;49% Kingsville Nas;Clear;67;ESE;3;93% La Grange;Clear;56;ENE;3;53% Lago Vista;Clear;62;NNE;2;58% Lancaster;Clear;55;E;2;66% Laredo;Clear;74;SE;10;67% Llano;Mostly cloudy;61;NE;2;63% Longview;Clear;53;NNE;2;81% Lubbock;Mostly clear;65;ESE;4;50% Lufkin;Clear;61;NE;3;62% Mcallen;Clear;72;ESE;3;78% Mcgregor;Clear;56;Calm;0;48% Mckinney;Clear;51;Calm;0;76% Mesquite;Clear;62;NE;1;55% Midland;Clear;68;ESE;6;39% Midland Airpark;Clear;68;ESE;6;39% Midlothian;Clear;54;Calm;0;71% Mineola;Clear;51;NNE;1;78% Mineral Wells;Clear;61;SE;7;49% Mount Pleasant;Clear;50;N;1;88% Nacogdoches;Clear;49;N;2;86% New Braunfels;Clear;64;NNE;1;58% Odessa;Clear;66;S;5;48% Orange;Clear;55;NNE;4;86% Palacios;Clear;60;NW;3;83% Palestine;Mostly clear;52;NNE;2;67% Pampa;Mostly clear;62;SSE;11;54% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;69;SE;14;37% Paris;Clear;54;NNE;2;65% Pecos;Clear;67;ESE;4;46% Perryton;Clear;62;SSE;9;51% Plainview;Mostly cloudy;63;SSE;7;48% Pleasanton;Clear;65;NE;2;75% Port Aransas;Clear;77;E;13;55% Port Isabel;Clear;79;ENE;5;67% Port Lavaca;Clear;68;NE;4;72% Randolph AFB;Clear;66;Calm;0;50% Robstown;Clear;69;SE;3;72% Rockport;Clear;74;ESE;10;65% Rocksprings;Partly cloudy;63;SE;6;63% San Angelo;Clear;70;SE;5;43% San Antonio;Clear;65;ENE;2;51% San Antonio Stinson;Clear;71;E;5;48% San Marcos;Clear;62;N;2;57% Seminole;Clear;64;S;5;42% Sherman-Denison;Clear;64;SSE;8;37% Snyder;Clear;69;SE;6;40% Sonora;Clear;64;NNE;1;52% Stephenville;Clear;64;Calm;0;38% Sulphur Springs;Clear;51;NNE;1;77% Sweetwater;Clear;68;SSE;7;38% Temple;Clear;66;E;10;34% Terrell;Clear;54;Calm;0;69% Tyler;Clear;56;NNE;1;72% Uvalde;Clear;69;ENE;4;54% Vernon;Clear;62;SE;5;52% Victoria;Clear;60;ENE;4;90% Waco;Clear;60;Calm;0;49% Weslaco;Clear;73;SSE;3;78% Wharton;Clear;61;NNW;1;84% Wichita Falls;Clear;60;Calm;0;56% Wink;Clear;69;SSE;9;41% Zapata;Clear;74;ESE;4;71% _____ Copyright 2022 AccuWeather