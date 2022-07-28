WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 505 NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY 615 PM EDT THU JUL 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS CANCELS 3 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK DELAWARE OTSEGO SULLIVAN IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTHEAST PENNSYLVANIA BRADFORD PIKE SUSQUEHANNA WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, ONEONTA, SAYRE, TOWANDA, AND WALTON. _____ Copyright 2022 AccuWeather