Skip to main content
Weather

NY WFO ALBANY Warnings, Watches, and Advisories

WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Monday, July 18, 2022

_____

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 473

NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY

709 PM EDT MON JUL 18 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 473 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN CONNECTICUT THIS CANCELS 1 COUNTY

IN NORTHWESTERN CONNECTICUT

LITCHFIELD

IN NEW YORK THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEW YORK

DUTCHESS ULSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, BEACON, KINGSTON,

NEW PALTZ, POUGHKEEPSIE, AND TORRINGTON.

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By
More News