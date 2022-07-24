NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, July 24, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 498 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 957 PM EDT SUN JUL 24 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 498 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NY . NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE ALBANY COLUMBIA DUTCHESS FRANKLIN FULTON GREENE HAMILTON HERKIMER MONTGOMERY RENSSELAER ST. LAWRENCE SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 500 UNTIL 5 AM EDT MONDAY WHICH REPLACES A PORTION OF SEVERE THUNDERSTORM WATCH 498. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THE NEW WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN NEW YORK FRANKLIN ST. LAWRENCE THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMINGDALE, CANTON, CHASM FALLS, CONSTABLE, DUANE CENTER, GOUVERNEUR, LOON LAKE, MALONE, MASSENA, OGDENSBURG, PARISHVILLE, PAUL SMITHS, POTSDAM, AND SOUTH COLTON. 500 IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES CLINTON ESSEX IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST VERMONT CHITTENDEN FRANKLIN GRAND ISLE LAMOILLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBURGH, BEEKMANTOWN, BURLINGTON, CROWN POINT CENTER, JOHNSON, MINERVA, NEWCOMB, PARADOX, PLATTSBURGH, RAY BROOK, SCHROON LAKE, SOUTH HERO, ST. ALBANS, STOWE, AND TICONDEROGA. IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK CAYUGA JEFFERSON LEWIS OSWEGO IN WESTERN NEW YORK ALLEGANY CATTARAUGUS CHAUTAUQUA ERIE GENESEE LIVINGSTON MONROE NIAGARA ONTARIO ORLEANS WAYNE WYOMING THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BATAVIA, BUFFALO, CANANDAIGUA, FAIR HAVEN, GENESEO, JAMESTOWN, LOWVILLE, MEDINA, NEWARK, NIAGARA FALLS, OLEAN, OSWEGO, ROCHESTER, WARSAW, WATERTOWN, AND WELLSVILLE. FULTON GREENE HAMILTON HERKIMER MONTGOMERY RENSSELAER SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER ...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT MONDAY... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central New York, including the following counties, Cayuga, Schuyler, Seneca, Steuben, Tompkins and Yates. * WHEN...Until 100 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS... - At 1000 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include... Watkins Glen, Dundee, Bath, Hector, Starkey, Urbana, Covert, Genoa, Trumansburg, Tyrone, Pulteney, Avoca, Hammondsport, Ovid, Interlaken, Burdett, Lodi, Glenora, Lakemont and Rock Stream. - http:\/\/www.weather.gov\/safety\/flood PRECAUTIONARY\/PREPAREDNESS ACTIONS... Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. _____ Copyright 2022 AccuWeather