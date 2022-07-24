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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Monday, July 25, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 500

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

955 PM EDT SUN JUL 24 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 500 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALLEGANY CATTARAUGUS CAYUGA

CHAUTAUQUA CLINTON ERIE

ESSEX FRANKLIN GENESEE

HAMILTON HERKIMER JEFFERSON

LEWIS LIVINGSTON MADISON

MONROE NIAGARA ONEIDA

ONONDAGA ONTARIO ORLEANS

OSWEGO SENECA ST. LAWRENCE

WAYNE WYOMING YATES

ALBANY BROOME CHEMUNG

CHENANGO COLUMBIA CORTLAND

DELAWARE DUTCHESS FRANKLIN

FULTON GREENE HAMILTON

HERKIMER MADISON MONTGOMERY

ONEIDA ONONDAGA OTSEGO

RENSSELAER ST. LAWRENCE SCHENECTADY

SCHOHARIE SCHUYLER SENECA

STEUBEN SULLIVAN TIOGA

TOMPKINS ULSTER YATES

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

500 UNTIL 5 AM EDT MONDAY WHICH REPLACES A PORTION OF SEVERE

THUNDERSTORM WATCH 498. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN NEW YORK THE NEW WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

MADISON ONEIDA ONONDAGA

SENECA YATES

THIS INCLUDES THE CITIES OF HAMILTON, ONEIDA, PENN YAN, ROME,

SENECA FALLS, SYRACUSE, AND UTICA.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 498 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 11 COUNTIES

BROOME CHEMUNG CHENANGO

CORTLAND DELAWARE OTSEGO

SCHUYLER STEUBEN SULLIVAN

TIOGA TOMPKINS

IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE

PIKE SUSQUEHANNA WAYNE

WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,

ELMIRA, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,

MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE,

SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, WATKINS GLEN, WAVERLY,

AND WILKES-BARRE.

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