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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 21, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 479

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

513 PM EDT THU JUL 21 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 479 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALBANY BRONX CLINTON

COLUMBIA DUTCHESS ESSEX

FULTON GREENE HAMILTON

HERKIMER KINGS MONTGOMERY

NASSAU NEW YORK ORANGE

PUTNAM QUEENS RENSSELAER

RICHMOND ROCKLAND SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER

WARREN WASHINGTON WESTCHESTER

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