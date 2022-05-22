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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 261

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

353 PM EDT SUN MAY 22 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 261 REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BROOME CAYUGA CHEMUNG

CHENANGO CORTLAND DELAWARE

LEWIS MADISON ONEIDA

ONONDAGA OSWEGO OTSEGO

SCHUYLER SENECA STEUBEN

SULLIVAN TIOGA TOMPKINS

YATES

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