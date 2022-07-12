CT WFO ALBANY Warnings, Watches, and Advisories

WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, July 12, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 460 NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY 441 PM EDT TUE JUL 12 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 460 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWESTERN CONNECTICUT LITCHFIELD IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST CENTRAL NEW YORK DUTCHESS THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, BEACON, DALTON, FLORIDA, HANCOCK, NORTH ADAMS, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, AND TORRINGTON. _____ Copyright 2022 AccuWeather