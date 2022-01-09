CT Forecast for Tuesday, January 11, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;Breezy and colder;28;12;WNW;15;45%;2%;2 Chester;Breezy and colder;28;12;W;15;46%;6%;2 Danbury;Breezy;28;12;W;15;43%;2%;2 Groton;Breezy and colder;29;14;WNW;16;49%;6%;2 Hartford;Breezy and colder;28;11;W;15;43%;9%;2 Meriden;Breezy and colder;28;11;W;15;45%;5%;2 New Haven;Breezy and colder;30;15;WNW;15;46%;4%;2 Oxford;Breezy and colder;25;8;W;15;55%;5%;2 Willimantic;Breezy and colder;27;11;W;15;49%;8%;2 Windsor Locks;Breezy and colder;27;11;W;14;46%;12%;1 _____ Copyright 2022 AccuWeather