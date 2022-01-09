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Weather

CT Forecast

CT Forecast for Tuesday, January 11, 2022

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Breezy and colder;28;12;WNW;15;45%;2%;2

Chester;Breezy and colder;28;12;W;15;46%;6%;2

Danbury;Breezy;28;12;W;15;43%;2%;2

Groton;Breezy and colder;29;14;WNW;16;49%;6%;2

Hartford;Breezy and colder;28;11;W;15;43%;9%;2

Meriden;Breezy and colder;28;11;W;15;45%;5%;2

New Haven;Breezy and colder;30;15;WNW;15;46%;4%;2

Oxford;Breezy and colder;25;8;W;15;55%;5%;2

Willimantic;Breezy and colder;27;11;W;15;49%;8%;2

Windsor Locks;Breezy and colder;27;11;W;14;46%;12%;1

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Copyright 2022 AccuWeather

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