CT Forecast for Monday, January 10, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;Rain and drizzle;38;27;W;14;73%;96%;1 Chester;Rain and drizzle;39;26;WSW;14;64%;96%;1 Danbury;Ice to rain;38;27;W;15;78%;96%;1 Groton;Rain and drizzle;41;28;WSW;15;72%;96%;1 Hartford;Rain and sleet;38;26;WSW;15;69%;82%;1 Meriden;Rain and drizzle;38;26;WSW;15;74%;94%;1 New Haven;Rain and drizzle;40;28;WSW;15;68%;96%;1 Oxford;Rain and drizzle;36;22;W;15;86%;88%;1 Willimantic;A little p.m. rain;38;26;WSW;14;69%;88%;1 Windsor Locks;Rain and sleet;37;26;WSW;14;72%;83%;1 _____ Copyright 2022 AccuWeather