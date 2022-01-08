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Weather

CT Forecast

CT Forecast for Monday, January 10, 2022

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Rain and drizzle;38;27;W;14;73%;96%;1

Chester;Rain and drizzle;39;26;WSW;14;64%;96%;1

Danbury;Ice to rain;38;27;W;15;78%;96%;1

Groton;Rain and drizzle;41;28;WSW;15;72%;96%;1

Hartford;Rain and sleet;38;26;WSW;15;69%;82%;1

Meriden;Rain and drizzle;38;26;WSW;15;74%;94%;1

New Haven;Rain and drizzle;40;28;WSW;15;68%;96%;1

Oxford;Rain and drizzle;36;22;W;15;86%;88%;1

Willimantic;A little p.m. rain;38;26;WSW;14;69%;88%;1

Windsor Locks;Rain and sleet;37;26;WSW;14;72%;83%;1

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Copyright 2022 AccuWeather

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