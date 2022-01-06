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Weather

CT Forecast

CT Forecast for Saturday, January 8, 2022

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Morning snow, windy;34;21;WNW;19;61%;82%;1

Chester;Snow in the morning;34;19;WNW;17;60%;81%;1

Danbury;Windy, morning snow;34;17;WNW;19;60%;80%;1

Groton;Snow in the morning;34;18;WNW;19;67%;82%;1

Hartford;Breezy, morning snow;34;19;WNW;13;57%;81%;1

Meriden;Morning snow, windy;34;18;WNW;19;57%;80%;1

New Haven;Morning snow, windy;36;23;WNW;19;56%;80%;1

Oxford;Morning snow;31;15;WNW;16;71%;80%;1

Willimantic;Morning snow;32;17;WNW;18;62%;80%;1

Windsor Locks;Breezy, morning snow;34;19;WNW;13;61%;81%;1

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