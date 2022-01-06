CT Forecast for Saturday, January 8, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;Morning snow, windy;34;21;WNW;19;61%;82%;1 Chester;Snow in the morning;34;19;WNW;17;60%;81%;1 Danbury;Windy, morning snow;34;17;WNW;19;60%;80%;1 Groton;Snow in the morning;34;18;WNW;19;67%;82%;1 Hartford;Breezy, morning snow;34;19;WNW;13;57%;81%;1 Meriden;Morning snow, windy;34;18;WNW;19;57%;80%;1 New Haven;Morning snow, windy;36;23;WNW;19;56%;80%;1 Oxford;Morning snow;31;15;WNW;16;71%;80%;1 Willimantic;Morning snow;32;17;WNW;18;62%;80%;1 Windsor Locks;Breezy, morning snow;34;19;WNW;13;61%;81%;1 _____ Copyright 2022 AccuWeather