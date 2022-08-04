CT Current Conditions as of 04:00 AM EDT Thursday, August 4, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Clear;69;WNW;1;94% Chester;Cloudy;73;SSW;6;100% Danbury;Clear;70;Calm;0;89% Groton;Mostly clear;70;WNW;1;90% Hartford;Mostly clear;71;S;1;91% Meriden;Mostly clear;68;NNW;1;95% New Haven;Mostly clear;72;NNE;1;96% Oxford;Clear;68;Calm;0;100% Willimantic;Mostly clear;66;Calm;0;93% Windsor Locks;Clear;69;S;1;91% _____ Copyright 2022 AccuWeather