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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Saturday, July 23, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;71;WNW;1;91%

Chester;Mostly clear;75;N;3;88%

Danbury;Mostly clear;71;Calm;0;86%

Groton;Mostly clear;74;WSW;1;87%

Hartford;Mostly clear;75;SSW;1;80%

Meriden;Mostly clear;73;WSW;1;86%

New Haven;Partly cloudy;76;W;1;87%

Oxford;Mostly clear;70;S;3;89%

Willimantic;Mostly clear;72;Calm;0;87%

Windsor Locks;Mostly clear;76;S;2;76%

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Copyright 2022 AccuWeather

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