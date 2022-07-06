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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, July 6, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;SW;3;55%

Arcata;Cloudy;60;NNW;1;97%

Auburn;Mostly clear;63;SSE;2;70%

Avalon;Fog;60;WSW;5;88%

Bakersfield;Mostly clear;76;NNW;6;42%

Beale AFB;Clear;70;SSE;8;62%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;57%

Bishop;Clear;76;W;6;34%

Blue Canyon;Mostly clear;56;Calm;0;89%

Blythe;Clear;84;S;5;23%

Burbank;Clear;68;WSW;2;78%

Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;65;WSW;2;96%

Campo;Clear;56;WSW;3;83%

Carlsbad;Cloudy;66;Calm;0;86%

Chico;Clear;75;SE;13;46%

China Lake;Mostly clear;79;SSW;6;32%

Chino;Partly cloudy;66;W;2;76%

Concord;Cloudy;65;SSW;8;70%

Corona;Clear;65;WNW;2;76%

Crescent City;Cloudy;59;S;5;96%

Daggett-Barstow;Mostly clear;82;WSW;18;25%

Edwards AFB;Mostly clear;72;SW;10;49%

El Centro;Clear;83;W;9;36%

Eureka;Mostly cloudy;61;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly cloudy;61;WSW;7;78%

Fresno;Mostly clear;77;NW;16;55%

Fullerton;Mostly clear;68;Calm;0;75%

Hanford;Clear;76;NW;8;55%

Hawthorne;Mostly clear;68;W;8;75%

Hayward;Cloudy;63;WSW;4;78%

Imperial;Clear;83;W;9;36%

Imperial Beach;Cloudy;68;W;3;78%

Lancaster;Clear;72;WSW;6;50%

Lemoore Nas;Mostly clear;77;NNW;14;47%

Lincoln;Mostly clear;68;S;8;59%

Livermore;Mostly cloudy;61;WSW;6;87%

Lompoc;Cloudy;58;W;6;93%

Long Beach;Mostly clear;68;WNW;6;78%

Los Alamitos;Mostly clear;68;WNW;6;78%

Los Angeles;Clear;65;SW;2;80%

Los Angeles Downtown;Clear;65;SW;2;80%

Madera;Clear;71;NW;7;61%

Mammoth;Clear;58;SSE;4;74%

Marysville;Clear;69;SSE;4;63%

Mather AFB;Clear;64;SSW;8;72%

Merced;Clear;74;NW;15;57%

Merced (airport);Clear;74;NW;15;57%

Miramar Mcas;Clear;65;Calm;0;84%

Modesto;Clear;69;NNW;14;60%

Moffett Nas;Mostly cloudy;65;WNW;3;57%

Mojave;Clear;73;W;9;43%

Montague;Clear;67;N;8;62%

Monterey Rabr;Cloudy;64;WSW;5;77%

Mount Shasta;Partly cloudy;56;Calm;0;86%

Napa County;Mostly cloudy;62;WSW;9;80%

Needles;Clear;94;SSW;13;12%

North Island;Mostly cloudy;67;WNW;8;84%

Oakland;Mostly cloudy;62;WSW;3;90%

Oceanside;Cloudy;66;Calm;0;86%

Ontario;Partly cloudy;66;W;2;76%

Oroville;Mostly clear;74;SE;4;52%

Oxnard;Cloudy;64;Calm;0;93%

Palm Springs;Clear;88;NW;16;27%

Palmdale;Clear;73;SSW;13;43%

Paso Robles;Clear;64;SSW;7;69%

Point Mugu;Cloudy;64;WSW;6;77%

Porterville;Clear;76;SSE;3;52%

Ramona;Clear;60;WNW;2;90%

Redding;Clear;77;S;7;44%

Riverside;Clear;67;W;3;70%

Riverside March;Clear;65;W;3;72%

Sacramento;Clear;67;SSW;4;74%

Sacramento International;Clear;67;S;4;66%

Salinas;Cloudy;65;NW;7;77%

San Bernardino;Clear;70;WSW;3;55%

San Carlos;Cloudy;61;W;3;83%

San Diego;Mostly cloudy;67;NW;2;86%

San Diego Brown;Cloudy;67;W;6;78%

San Diego Montgomery;Mostly clear;69;NNW;5;72%

San Francisco;Cloudy;61;WSW;3;92%

San Jose;Mostly cloudy;65;NNW;8;75%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;61;WNW;9;86%

San Nicolas Island;Cloudy;59;WNW;22;89%

Sandberg;Clear;64;W;13;57%

Santa Ana;Mostly clear;67;WSW;2;85%

Santa Barbara;Clear;63;NNE;2;86%

Santa Maria;Showers;57;NW;6;93%

Santa Monica;Clear;66;SSW;3;81%

Santa Rosa;Mostly cloudy;60;SSE;5;86%

Santa Ynez;Mostly cloudy;59;WSW;5;93%

Santee;Mostly clear;66;WNW;2;77%

South Lake Tahoe;Clear;50;SSW;3;87%

Stockton;Clear;65;WNW;7;73%

Thermal;Clear;87;NW;13;31%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Clear;81;WSW;5;25%

Ukiah;Cloudy;64;Calm;0;69%

Vacaville;Clear;67;SW;15;62%

Van Nuys;Clear;69;W;2;74%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;7;100%

Victorville;Clear;70;S;9;49%

Visalia;Clear;78;NW;16;49%

Watsonville;Cloudy;58;WSW;3;95%

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Copyright 2022 AccuWeather

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