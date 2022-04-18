Skip to main content
Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, April 17, 2022

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;42;ENE;3;54%

Arcata;Mostly clear;44;ESE;2;88%

Auburn;Clear;50;E;6;49%

Avalon;Fog;52;W;5;74%

Bakersfield;Mostly cloudy;69;NE;7;41%

Beale AFB;Clear;53;SSE;8;44%

Big Bear City;Clear;34;Calm;0;25%

Bishop;Mostly clear;57;Calm;0;20%

Blue Canyon;Clear;42;SE;5;64%

Blythe;Clear;67;S;2;30%

Burbank;Clear;62;E;6;64%

Camarillo;Mostly cloudy;57;WSW;6;74%

Camp Pendleton;Clear;54;NNE;3;94%

Campo;Clear;48;E;2;86%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;86%

Chico;Clear;63;SE;9;21%

China Lake;Mostly clear;70;S;14;20%

Chino;Mostly clear;57;NW;2;72%

Concord;Clear;50;W;7;44%

Corona;Mostly cloudy;60;NW;3;69%

Crescent City;Cloudy;47;SE;8;73%

Daggett-Barstow;Cloudy;71;WNW;12;14%

Edwards AFB;Mostly clear;61;WSW;13;38%

El Centro;Clear;75;Calm;0;25%

Eureka;Partly cloudy;45;SE;3;83%

Fairfield;Clear;47;SW;17;63%

Fresno;Partly cloudy;66;WNW;5;34%

Fullerton;Clear;61;Calm;0;69%

Hanford;Mostly cloudy;58;Calm;0;64%

Hawthorne;Clear;60;Calm;0;77%

Hayward;Clear;48;NW;8;70%

Imperial;Clear;75;Calm;0;25%

Imperial Beach;Mostly clear;59;NNW;8;83%

Lancaster;Clear;61;W;4;36%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;60;NNW;8;42%

Lincoln;Clear;50;SSE;7;49%

Livermore;Clear;48;NW;3;67%

Lompoc;Clear;49;W;7;89%

Long Beach;Clear;59;NNE;3;77%

Los Alamitos;Clear;59;NNE;3;77%

Los Angeles;Clear;56;N;2;83%

Los Angeles Downtown;Clear;56;N;2;83%

Madera;Clear;62;NW;2;46%

Mammoth;Partly cloudy;42;S;9;38%

Marysville;Clear;49;SSW;7;60%

Mather AFB;Clear;54;SW;8;62%

Merced;Clear;62;N;13;43%

Merced (airport);Clear;62;N;13;43%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;56;N;7;89%

Modesto;Clear;58;NNW;10;53%

Moffett Nas;Clear;50;N;3;66%

Mojave;Mostly cloudy;64;WNW;12;19%

Montague;Showers;51;S;8;33%

Monterey Rabr;Clear;49;SW;3;73%

Mount Shasta;Mostly clear;44;Calm;0;45%

Napa County;Clear;46;W;14;76%

Needles;Clear;81;SW;14;8%

North Island;Mostly clear;59;NNW;6;83%

Oakland;Mostly clear;48;W;4;77%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;86%

Ontario;Mostly clear;57;NW;2;72%

Oroville;Clear;58;SE;9;35%

Oxnard;Mostly clear;57;WSW;6;83%

Palm Springs;Clear;80;W;3;15%

Palmdale;Clear;64;Calm;0;44%

Paso Robles;Clear;53;WNW;13;56%

Point Mugu;Mostly clear;54;W;9;80%

Porterville;Mostly cloudy;63;ESE;3;59%

Ramona;Clear;51;Calm;0;85%

Redding;Clear;55;Calm;0;44%

Riverside;Mostly cloudy;55;SSE;0;79%

Riverside March;Mostly cloudy;60;NNW;3;58%

Sacramento;Clear;54;SSW;7;58%

Sacramento International;Clear;51;SSW;9;56%

Salinas;Clear;51;WNW;8;71%

San Bernardino;Clear;61;WSW;3;56%

San Carlos;Clear;48;WNW;9;66%

San Diego;Mostly clear;59;NNW;6;83%

San Diego Brown;Clear;58;NW;3;80%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;59;N;7;80%

San Francisco;Clear;47;W;5;75%

San Jose;Partly cloudy;50;NNW;9;71%

San Luis Obispo;Clear;49;WSW;3;86%

San Nicolas Island;Mostly clear;51;NW;26;82%

Sandberg;Mostly clear;52;N;5;52%

Santa Ana;Clear;59;N;2;82%

Santa Barbara;Mostly clear;55;ESE;5;89%

Santa Maria;Mostly clear;49;Calm;0;83%

Santa Monica;Mostly clear;55;Calm;0;89%

Santa Rosa;Clear;44;ESE;6;82%

Santa Ynez;Mostly cloudy;48;SW;5;93%

Santee;Clear;57;NW;2;82%

South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;6;38%

Stockton;Clear;56;NW;9;59%

Thermal;Clear;63;NNW;5;35%

Truckee-Tahoe;Clear;30;SE;6;69%

Twentynine Palms;Clear;67;WSW;4;16%

Ukiah;Clear;48;N;5;58%

Vacaville;Clear;53;S;6;48%

Van Nuys;Clear;63;E;5;57%

Vandenberg AFB;Clear;46;NNW;7;93%

Victorville;Clear;63;SSW;8;23%

Visalia;Mostly cloudy;61;Calm;0;51%

Watsonville;Clear;47;ESE;3;86%

_____

Copyright 2022 AccuWeather

More News