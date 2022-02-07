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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, February 6, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;27;Calm;0;63%

Arcata;Fog;46;NNW;1;99%

Auburn;Clear;46;SE;5;75%

Avalon;Clear;63;E;5;14%

Bakersfield;Clear;48;Calm;0;65%

Beale AFB;Clear;46;E;7;77%

Big Bear City;Clear;27;NE;3;46%

Bishop;Clear;40;NNW;6;33%

Blue Canyon;Clear;49;N;5;21%

Blythe;Clear;53;NNE;6;32%

Burbank;Clear;62;Calm;0;22%

Camarillo;Clear;66;NNE;6;13%

Camp Pendleton;Clear;52;ENE;5;77%

Campo;Clear;57;ENE;10;16%

Carlsbad;Clear;43;ENE;3;79%

Chico;Clear;50;NE;5;53%

China Lake;Clear;39;ESE;3;36%

Chino;Clear;59;NNE;5;18%

Concord;Clear;47;Calm;0;70%

Corona;Clear;68;E;7;12%

Crescent City;Cloudy;45;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;45;W;6;22%

Edwards AFB;Clear;43;NNW;9;29%

El Centro;Clear;48;W;9;45%

Eureka;Fog;43;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;43;SSE;8;88%

Fresno;Clear;50;Calm;0;66%

Fullerton;Clear;56;Calm;0;46%

Hanford;Clear;42;Calm;0;88%

Hawthorne;Clear;58;Calm;3;64%

Hayward;Clear;51;Calm;0;73%

Imperial;Clear;48;W;9;45%

Imperial Beach;Clear;48;ENE;2;61%

Lancaster;Clear;46;NE;7;26%

Lemoore Nas;Clear;43;SSW;4;61%

Lincoln;Clear;41;E;3;86%

Livermore;Clear;43;E;5;67%

Lompoc;Clear;40;E;5;89%

Long Beach;Clear;55;NW;6;48%

Los Alamitos;Clear;55;NW;6;48%

Los Angeles;Clear;57;NNE;3;36%

Los Angeles Downtown;Clear;57;NNE;3;36%

Madera;Clear;46;E;1;93%

Mammoth;Clear;42;SSE;4;33%

Marysville;Clear;46;E;3;82%

Mather AFB;Clear;41;NE;5;93%

Merced;Clear;45;E;3;76%

Merced (airport);Clear;45;E;3;76%

Miramar Mcas;Clear;46;ENE;7;43%

Modesto;Clear;41;ESE;6;90%

Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;81%

Mojave;Clear;41;NNW;9;28%

Montague;Clear;30;ENE;3;60%

Monterey Rabr;Clear;49;ESE;8;68%

Mount Shasta;Clear;33;Calm;0;61%

Napa County;Clear;41;Calm;0;82%

Needles;Clear;58;NNW;13;19%

North Island;Clear;57;Calm;0;48%

Oakland;Clear;47;NW;2;85%

Oceanside;Clear;43;ENE;3;79%

Ontario;Clear;59;NNE;5;18%

Oroville;Clear;50;E;3;71%

Oxnard;Clear;54;WSW;6;66%

Palm Springs;Clear;72;NW;7;9%

Palmdale;Clear;48;NE;13;22%

Paso Robles;Clear;42;SSE;7;72%

Point Mugu;Clear;64;N;9;19%

Porterville;Clear;42;ESE;5;88%

Ramona;Clear;59;NE;10;16%

Redding;Clear;55;N;6;33%

Riverside;Clear;57;E;2;22%

Riverside March;Clear;58;NNE;10;17%

Sacramento;Clear;50;E;5;71%

Sacramento International;Clear;50;ESE;5;68%

Salinas;Clear;47;Calm;0;76%

San Bernardino;Clear;57;E;7;17%

San Carlos;Mostly clear;48;Calm;0;70%

San Diego;Clear;57;Calm;0;48%

San Diego Brown;Clear;57;ENE;7;31%

San Diego Montgomery;Clear;57;NNE;5;36%

San Francisco;Mostly clear;48;WNW;2;87%

San Jose;Mostly clear;50;Calm;0;74%

San Luis Obispo;Clear;46;E;5;73%

San Nicolas Island;Clear;58;WNW;14;34%

Sandberg;Clear;42;NNE;7;29%

Santa Ana;Clear;67;ENE;5;17%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;79%

Santa Maria;Clear;46;Calm;0;76%

Santa Monica;Clear;57;NNE;3;47%

Santa Rosa;Showers;42;S;3;95%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;81%

Santee;Clear;48;Calm;0;39%

South Lake Tahoe;Clear;24;Calm;0;77%

Stockton;Clear;49;ENE;3;60%

Thermal;Clear;61;NNW;7;18%

Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;85%

Twentynine Palms;Clear;52;NNW;5;19%

Ukiah;Clear;43;Calm;0;70%

Vacaville;Clear;47;NNE;3;76%

Van Nuys;Clear;68;N;16;9%

Vandenberg AFB;Clear;39;SE;5;86%

Victorville;Clear;43;SSE;8;22%

Visalia;Clear;46;Calm;0;76%

Watsonville;Clear;49;NW;7;68%

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Copyright 2022 AccuWeather

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